Инвестиции в энергетику: новые возможности за пределами атомных технологий
В контексте глобальной энергетической трансформации Украины, возникает вопрос об инвестиционных возможностях за пределами атомных технологий. Следовательно, можно инвестировать в альтернативные, но не менее эффективные варианты энергетики.
Инвестиции в энергетику
Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", рассказал для 24 Канала, что ветровые электростанции являются перспективной инвестиционной возможностью в энергетике. Они менее чувствительны к изменениям в солнечном освещении и обеспечивают стабильный график производства электроэнергии.
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Чтобы больше, батарейные системы сохранения энергии, гидроэлектростанции и ветряки отражают дух времени и соответствуют долгосрочным планам устойчивого развития.
Кроме того, они могут работать зимой, тогда как солнечные станции работают мало, или вообще не работают.
Святослав Павлюк отметил, что для прохождения зимы и отопительного сезона Украине необходимо не менее 18 гигаватт электрической мощности. Сейчас же доступно около 13-14 гигаватт, что означает, что Украине нужно дополнительно обеспечить 3-4 гигаватт мощности.
По состоянию на июнь этого года в работе было где-то 9 – 10 гигаватт. Еще есть определенная часть в запасах, то в целом где-то 13 – 14 гигаватт. А как минимум для прохождения отопительного сезона надо 18 гигаватт. То есть нам нужно еще обеспечить 3 – 4 гигаватта генерирующей мощности,
– объясняет эксперт.
Таким образом, эксперт отметил, что перспективными направлениями для инвестиций сейчас являются газовые и ветровые станции, а также развитие накопительных станций.