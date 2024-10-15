Рынок труда Крыма "проседает" из-за нехватки кадров
Источник:Центр национального сопротивления
В Крыму население все чаще покидает регион из-за страха перед боевыми действиями. Вследствие этого на временно оккупированных территориях полуострова ощущается нехватка кадров.
Что происходит в Крыму на рынке труда
Это происходит вследствие дефицита рабочей силы, ведь население покидает регион из-за увеличения боевых действий.
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Обратите внимание! Наибольшая проблема с нехваткой кадров ощущается в частном секторе, а в государственных структурах оккупационная власть "спасает" ситуацию высокими зарплатами и ротациями российских гастролеров.
Известно, что за время российской оккупации Крыма, полуостров превратился в военную базу, где живут силовики, солдаты и их обслуга.
Однако во время войны жить на базе становится опасно и логично, что мирное население выбирает покинуть регион,
– сообщают в Центре национального сопротивления.
Важно! В Центре призывают помогать Силам Обороны Украины информационно для того, чтобы процесс освобождения родного края ускорялся.