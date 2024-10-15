Що відбувається в Криму на ринку праці

Це відбувається внаслідок дефіциту робочої сили, адже населення залишає регіон через збільшення бойових дій.

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Зверніть увагу! Найбільша проблема із браком кадрів відчувається в приватному секторі, а у державних структурах окупаційна влада "рятує" ситуацію високими зарплатами та ротаціями російських гастролерів.

Відомо, що за час російської окупації Криму, півострів перетворився на військову базу, де живуть силовики, солдати та їх обслуга.

Проте під час війни жити на базі стає небезпечно й логічно, що мирне населення обирає залишити регіон,

– повідомляють в Центрі національного спротиву.

Важливо! В Центрі закликають допомагати Силам Оборони України інформаційно для того, щоб процес звільнення рідного краю пришвидшувався.