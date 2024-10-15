Что происходит в Крыму на рынке труда

Это происходит вследствие дефицита рабочей силы, ведь население покидает регион из-за увеличения боевых действий.

Читайте также Зарплаты в Киеве в 2024 году: сколько в среднем получают жители столицы

Обратите внимание! Наибольшая проблема с нехваткой кадров ощущается в частном секторе, а в государственных структурах оккупационная власть "спасает" ситуацию высокими зарплатами и ротациями российских гастролеров.

Известно, что за время российской оккупации Крыма, полуостров превратился в военную базу, где живут силовики, солдаты и их обслуга.

Однако во время войны жить на базе становится опасно и логично, что мирное население выбирает покинуть регион,

– сообщают в Центре национального сопротивления.

Важно! В Центре призывают помогать Силам Обороны Украины информационно для того, чтобы процесс освобождения родного края ускорялся.