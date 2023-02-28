В российской ракете "Калибр" нашли компоненты одиннадцати западных компаний

Несмотря на санкции, некоторые компании продолжают поставлять в Россию компоненты двойного назначения, которые затем используются для оружия. Об этом говорится в совместном отчете Международного партнерства по правам человека (IHPR) и Независимой антикоррупционной комиссии (NAKO).

Западные компании поставляют в Россию товары двойного назначения

В отчете IHPR и NAKO отметили, что каждое из военных преступлений России рассматривавших организации было совершено с использованием оружия, содержащего компоненты западного производства.

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