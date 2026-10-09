В России решили сэкономить на сотрудниках: 47 % компаний отменяют годовые премии

Российские работодатели все более осторожно планируют расходы на персонал. На фоне финансовых трудностей компании пересматривают выплаты, которые ранее входили в состав годового вознаграждения сотрудников.

Почти половина компаний в России не планирует выплачивать годовые премии

По итогам 2026 года 46,9% российских организаций не планируют выплачивать сотрудникам годовые премии. Еще часть работодателей пока не определилась с решением или собирается поощрить только отдельных сотрудников, пишет The Moscow Times.

В ходе опроса ответы компаний распределились так:

46,9% – не будут выплачивать годовые премии;

20,4% – отложили решение на неопределенный срок;

10,4% – будут выплачивать премии только части сотрудников;

22,3% – планируют выплатить премии всему коллективу.

Почему работодатели отказываются от бонусов

Чаще всего решение зависит от финансового положения самих компаний. Участники опроса назвали несколько причин, по которым пересматривают политику премирования:

56,9% респондентов ориентируются на финансовые результаты года. 23% зависят от решения владельца или головной компании. 8,8% назвали определяющим фактором налоговую нагрузку и страховые взносы с премий.

Председатель координационного совета АНО "Центр защиты бизнеса" Екатерина Авдеева связывает эту тенденцию с увеличением налогов и общих расходов предприятий.

В частности, в России с 2025 года ставку налога на прибыль повысили с 20% до 25%. С 2026 года НДС в России вырос до 22%, а порог дохода для обязательной уплаты этого налога при упрощенной системе налогообложения снизили с 60 миллионов до 20 миллионов рублей.

Последствия финансовых трудностей для работников могут различаться в зависимости от размера компании. Ведущий эксперт "Актион Бухгалтерия" Алла Старченко прогнозирует, что большой и малый бизнес будут по-разному реагировать на ситуацию.

Большие предприятия, как правило, имеют формализованные системы оценки результатов работы, резервы и заранее определенные программы мотивации. Поэтому у них будет больше возможностей продолжать выплаты.

В малых компаниях решение о премиях часто зависит от владельца и текущей выручки. Из-за этого работодатели могут:

полностью отменять годовые бонусы;

сокращать суммы выплат;

оставлять премии только для ключевых сотрудников.

Так, дальнейший рост налоговой нагрузки остается одним из главных рисков для российских предприятий. Если финансовое давление будет усиливаться, отказ от дополнительных выплат может стать способом удержать бизнес на плаву.