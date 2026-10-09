Майже половина компаній у Росії не виплатить річні премії

За підсумками 2026 року 46,9% російських організацій не планують виплачувати працівникам річні премії. Ще частина роботодавців поки не визначилася з рішенням або збирається заохотити лише окремих співробітників, пише The Moscow Times.

Під час опитування відповіді компаній розподілилися так:

46,9% – не виплачуватимуть річних премій;

20,4% – відклали рішення на невизначений термін;

10,4% – преміюватимуть лише частину працівників;

22,3% – планують виплатити премії всьому колективу.

Чому роботодавці відмовляються від бонусів

Найчастіше рішення залежить від фінансового стану самих компаній. Учасники опитування назвали кілька причин, через які переглядають політику преміювання:

56,9% респондентів орієнтуються на фінансові результати року. 23% залежать від рішення власника або головної компанії. 8,8% назвали визначальним фактором податкове навантаження та страхові внески з премій.

Голова координаційної ради АНО "Центр захисту бізнесу" Катерина Авдєєва пов'язує цю тенденцію зі збільшенням податків і загальних витрат підприємств.

Зокрема, у Росії з 2025 року ставку податку на прибуток підвищили з 20% до 25%. Із 2026 року ПДВ в Росії зріс до 22%, а поріг доходу для обов'язкової сплати цього податку на спрощеній системі оподаткування знизили з 60 мільйонів до 20 мільйонів рублів.

Наслідки фінансових труднощів для працівників можуть відрізнятися залежно від розміру компанії. Провідна експертка "Актіон Бухгалтерія" Алла Старченко прогнозує, що великий і малий бізнес по-різному реагуватимуть на ситуацію.

Великі підприємства зазвичай мають формалізовані системи оцінювання результатів роботи, резерви та заздалегідь визначені програми мотивації. Тому вони матимуть більше можливостей продовжувати виплати.

У малих компаніях рішення про премії часто залежить від власника та поточної виручки. Через це роботодавці можуть:

повністю скасовувати річні бонуси;

скорочувати суми виплат;

залишати премії лише для ключових працівників.

Так, подальше зростання податкового навантаження залишається одним із головних ризиків для російських підприємств. Якщо фінансовий тиск посилюватиметься, відмова від додаткових виплат може стати способом утримати бізнес на плаву.