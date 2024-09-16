В бюджет на 2025 год заложили повышение налогов

В проекте госбюджета на 2025 год были заложены доходы от повышения ставки военного сбора. В то же время его будут платить и физические лица-предприниматели (ФЛП).

Как будет наполняться бюджет

В приложении к проекту бюджета учтен ресурс по особенностям налогообложения в период действия военного положения на сумму 122,4 миллиарда гривен.

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Речь идет о повышении ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что даст 107,7 миллиарда гривен,

Кроме того, установления военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, – это физические лица-предприниматели I, II, III и IV групп – в бюджет поступит 13,7 миллиарда гривен,

А с юридических лиц III группы – 929 миллионов гривен.

В то же время в начале сентября Верховная Рада не проголосовала за проект об увеличении налогов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В этом законопроекте планировалось ввести военный сбор для ФЛП I, II и IV группы на уровне 10% от минимальной зарплаты. Сейчас известно, что проект снова отправили на повторное первое чтение.