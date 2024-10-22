Украинская авиакомпания получила разрешения на международные перелеты

Авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на осуществление регулярных международных рейсов. Это создает новые возможности для компании, однако точное начало полетов еще не объявлено.

Какие рейсы будет осуществлять компания

Разрешение на полеты из Львова и Киева в Прагу будет действовать с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок, сообщается в приказе Государственной Авиационной службы Украины.

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В Новой почте объяснили, что их авиакомпания Supernova получила техническое разрешение на полеты, чтобы иметь возможность летать сразу, когда воздушное пространство Украины откроют.

Supernova Airlines является дочерней компанией группы Новая почта и является новичком на украинском рынке авиаперевозок.

Интересно! Компания изначально планировала начать регулярные грузовые рейсы, но эти планы были отложены из-за полномасштабной войны.

Куда летает Supernova Airlines

После получения сертификата эксплуатанта в январе 2023 года, Supernova Airlines приобрела два самолета АН-26 для грузовых перевозок.

Осенью 2023 года компания получила права на полеты по ключевым международным направлениям, такими как Нью-Йорк, Варшава и Льеж, что свидетельствует о ее амбициозных планах расширения.

А сейчас компания получила разрешение на выполнение регулярных авиарейсов по маршрутам Львов – Прага и Киев – Прага, начиная с 1 ноября 2024 года.

Важно! В соответствии с приказом №789, компания получила все необходимые разрешения на эти рейсы без ограничения срока действия, что создает новые возможности для развития на европейском рынке авиаперевозок.