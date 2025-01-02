Украинцы за год купили почти 70 000 новых авто: какие покупали чаще всего

В декабре 2024 года наиболее популярным новым автомобилем среди украинцев остался RENAULT Duster. Его продажи составили 495 единиц.

Какие авто покупали украинцы

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром. Второе место по популярности занял пикап PEUGEOT Landtrek с 339 проданными автомобилями.

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Третью строчку рейтинга занял TOYOTA RAV-4, который разошелся тиражом в 195 единиц.

Топ-10 самых популярных новых авто в Украине в декабре:

RENAULT Duster – 495 единиц. PEUGEOT Landtrek – 339 единиц. TOYOTA RAV-4 – 195 единиц. SKODA Kodiaq – 185 единиц. TOYOTA Hilux – 158 единиц. SKODA Octavia – 150 единиц. VOLKSWAGEN Touareg – 146 единиц. TOYOTA Land Cruiser Prado – 142 единицы. KIA Sportage – 138 единиц. SKODA Scala – 121 единица.

Рынок новых авто в Украине продолжает демонстрировать рост, несмотря на сложные экономические условия. Ожидается, что в 2025 году тенденции сохранятся, а производители будут продолжать активно бороться за лидерство.