Temu и AliExpress, приготовьтесь: Рада приняла решение о введении НДС на международные посылки

Украинцам, которые заказывают товары на зарубежных онлайн-площадках, следует готовиться к возможным изменениям в стоимости покупок. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий обложение НДС международных посылок независимо от их стоимости.

Как будут облагаться налогом покупки на Temu и AliExpress

За документ о введении НДС на международные посылки проголосовали 255 народных депутатов, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Новые правила коснутся, в частности, заказов на таких зарубежных маркетплейсах, как Temu и AliExpress. За начисление и уплату налога на добавленную стоимость будут отвечать сами онлайн-платформы.

Для товаров стоимостью до 150 евро предусмотрен такой механизм: НДС будет начислять и уплачивать платформа, через которую покупатель оформил заказ. При этом некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро останутся освобожденными от этого налога.

Подорожают ли товары из зарубежных магазинов

Введение новых правил может повлиять на конечную стоимость заказов. Если ранее НДС не учитывался в цене товара, то после изменений покупатели могут платить больше.

В то же время фактическое подорожание будет зависеть от того, как именно онлайн-платформы будут учитывать налог в ценах. Поэтому покупателям важно будет проверять окончательную сумму заказа перед оплатой.

Как отмена льготы на посылки повлияет на украинский бизнес

В случае неналогообложения посылок до 150 евро украинские производители оказываются в худшем положении, поскольку платят налоги в полном объеме, в то время как иностранные маркетплейсы и импортеры товаров мелкими партиями – нет.

Как рассказал в интервью 24 Каналу министр финансов Украины Сергей Марченко, неодинаковые условия из-за правил налогообложения посылок должны выровнять изменения в законодательстве.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Украинские предприятия платят НДС, создают рабочие места, инвестируют в производство даже в таких сложных условиях, как сегодня. В то же время значительная часть аналогичных товаров, продаваемых через иностранные маркетплейсы, пользуется налоговой льготой. Это создает неравные условия конкуренции, и добросовестный украинский бизнес фактически получает худшие стартовые условия.

Министр отмечает, что введение НДС на международные посылки заставит перестраивать процессы тех предпринимателей, бизнес-модель которых построена на ввозе коммерческих товаров под видом небольших личных покупок до 150 евро без уплаты НДС.

По оценке Министерства финансов, отмена льготы обеспечит дополнительные поступления в бюджет – около 10 миллиардов гривен в год.