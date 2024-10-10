В Украине выросли официальные зарплаты: что на это повлияло
Источник:Минэкономики
Средняя заработная плата в Украине достигла 20 964 гривен, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время выросли показатели официальных заработных плат.
Как выросли "чистые" зарплаты
Рост официальных зарплат обусловлен нехваткой рабочей силы и последствиями войны, что приводит к дисбалансам на рынке труда.
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Самые высокие зарплаты наблюдаются в ІТ-секторе и финансах, тогда как в сфере образования они остаются самыми низкими, отмечает Минэкономики.
Украинские компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов.
Заметьте! Средняя зарплата в стране составляет 21 тысячу гривен, однако в некоторых отраслях уровень оплаты труда существенно выше.
Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата до вычета налогов составила 20 964 гривны, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя "чистая" зарплата, по данным резюме на популярных платформах поиска работы, составляет 20 503 гривны, тогда как работодатели предлагают в среднем 19 674 гривны.
Заметьте! В гривневом эквиваленте зарплата выросла почти на 50% по сравнению с довоенным 2021 годом, когда средний уровень составлял 14 014 гривен.
В каких сферах оплата выросла больше всего
Одним из ключевых факторов роста зарплат является нехватка рабочей силы, когда спрос на квалифицированных работников превышает предложение.
Уровень заработных плат значительно отличается в зависимости от отрасли. По данным Минэкономики, в 2024 году наибольшие оклады зафиксированы в таких секторах:
Информационные технологии и телекоммуникации – средняя зарплата в этой области составляет 49 831 гривну. Это один из самых конкурентных и высокооплачиваемых секторов, который, несмотря на войну, продолжает активно развиваться и привлекать специалистов.
Финансовая и страховая деятельность – средняя зарплата в этом секторе достигает 39 503 гривен. Банковская и страховая сферы, которые подверглись меньшему влиянию войны, продолжают сохранять высокую платежеспособность и стабильные доходы для своих работников.
Кстати! Самые низкие зарплаты наблюдаются в образовательной отрасли, где средняя заработная плата учителей и работников учебных заведений составляет 13 862 гривны.