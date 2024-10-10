Як зросли "чисті" зарплати

Зростання офіційних зарплат зумовлене браком робочої сили та наслідками війни, що призводить до дисбалансів на ринку праці.

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Найвищі зарплати спостерігаються в ІТ-секторі та фінансах, тоді як у сфері освіти вони залишаються найнижчими, зазначає Мінекономіки.

Українські компанії змушені підвищувати зарплати, щоб залучити та утримати кваліфікованих спеціалістів.

Зауважте! Середня зарплата в країні становить 21 тисячу гривень, проте в деяких галузях рівень оплати праці суттєво вищий.

У другому кварталі 2024 року середня заробітна плата до вирахування податків становила 20 964 гривні, що на 22,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середня "чиста" зарплата, за даними резюме на популярних платформах пошуку роботи, становить 20 503 гривні, тоді як роботодавці пропонують в середньому 19 674 гривні.

Зауважте! У гривневому еквіваленті зарплата зросла майже на 50% порівняно з довоєнним 2021 роком, коли середній рівень становив 14 014 гривень.

У яких сферах оплата зросла найбільше

Одним із ключових чинників зростання зарплат є нестача робочої сили, коли попит на кваліфікованих працівників перевищує пропозицію.

Рівень заробітних плат значно відрізняється залежно від галузі. За даними Мінекономіки, у 2024 році найбільші оклади зафіксовані в таких секторах:

Інформаційні технології та телекомунікації – середня зарплата в цій галузі становить 49 831 гривню. Це один із найконкурентніших і найвисокооплачуваніших секторів, який, попри війну, продовжує активно розвиватися та залучати фахівців.

Фінансова та страхова діяльність – середня зарплата в цьому секторі досягає 39 503 гривень. Банківська та страхова сфери, які зазнали меншого впливу війни, продовжують зберігати високу платоспроможність і стабільні доходи для своїх працівників.

До речі! Найнижчі зарплати спостерігаються в освітній галузі, де середня заробітна плата вчителів та працівників навчальних закладів становить 13 862 гривні.