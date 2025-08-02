Кто в Киеве получает 70 тысяч: топ вакансий июня 2025 года
- В июне 2025 года вакансии в сфере строительства стали наиболее популярными в Киеве, в частности разнорабочие получили больше всего откликов.
- Самую высокую медианную зарплату в июне 2025 года получают военные (70 277 гривен), а среди гражданских профессий лидерами являются штукатуры, рихтовщики и фасадчики.
В июне 2025 года рынок труда столицы существенно изменился. Сейчас самыми популярными среди соискателей – вакансии в сфере строительства.
Какие вакансии получают больше всего откликов?
Об этом свидетельствует аналитика платформы OLX Работа, передает 24 Канал. В частности, больше всего отзывов на одно объявление, а это около 23 – получили предложения для разнорабочих.
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Это на 105% больше, чем в июне 2024 года. Таким образом, вакансии в строительном секторе обогнали даже продавцов, которые еще в прошлом году были лидерами по количеству отзывов.
На втором месте – вакансии для тех, кто начинает карьеру. В среднем, на одно такое объявление приходится 25 откликов. Такая активность может быть связана с сезонным запросом на летнюю подработку.
Заметьте. В топ также вошли бариста, промоутеры, продавцы и водители.
Несмотря на изменения в популярности вакансий, перечень востребованных профессий среди работодателей остался почти неизменным по сравнению с прошлым годом.
Кто зарабатывает больше всего?
Самую высокую медианную зарплату в июне 2025 года, по-прежнему, получают военные – 70 277 гривен. Хотя эта сумма и уменьшилась на 6% по сравнению с июнем 2024 года, она является самой высокой среди всех категорий.
В тройке самых оплачиваемых гражданских профессий – штукатур (70 000 гривен), рихтовщик (67 500 гривен), фасадчик (65 000 гривен). Также высокие зарплаты в сфере недвижимости: менеджеры по продажам, риелторы и брокеры. Они могут рассчитывать на 60 000–65 000 гривен.