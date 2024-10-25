Дошли до уровня 2021 года: в Украине стало больше работы

25 октября 2024, 10:11
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Автор: Татьяна Стельмах

Источник:

РБК-Украина

В сентябре зафиксировали 117 тысяч вакансий на Work.ua. Это уровень спроса на работников как в 2021 году.

Где больше всего нуждаются в работниках

Больше всего вакансий размещено в Киевской области – 40 тысяч. Далее наибольшим спросом на работников пользуются Днепропетровская и Львовские области – по 10 тысяч. Также много работы сейчас в Одесской и Харьковской области.

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Прирост вакансий также зафиксировали в:

  • Ивано-Франковская область (+4%);
  • Черкасская область (+4%);
  • Запорожская область (+4%);
  • Волынская область (+3%);
  • Черниговская область (+2%);
  • Винницкая область (+2%).

В каких сферах ищут работников

Больше всего вакансий сейчас в таких отраслях:

  • Сфера обслуживания – 5,5 тысяч вакансий;
  • Рабочие специальности и производство – 4,8 тысяч;
  • Продажи и закупки – 3,6 тысячи;
  • Розничная торговля – 3,4 тысячи;
  • Логистика, складирование и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – 3 тысячи.