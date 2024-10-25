Дошли до уровня 2021 года: в Украине стало больше работы
25 октября 2024, 10:11Читати новину українською
Источник:РБК-Украина
В сентябре зафиксировали 117 тысяч вакансий на Work.ua. Это уровень спроса на работников как в 2021 году.
Где больше всего нуждаются в работниках
Больше всего вакансий размещено в Киевской области – 40 тысяч. Далее наибольшим спросом на работников пользуются Днепропетровская и Львовские области – по 10 тысяч. Также много работы сейчас в Одесской и Харьковской области.
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Прирост вакансий также зафиксировали в:
- Ивано-Франковская область (+4%);
- Черкасская область (+4%);
- Запорожская область (+4%);
- Волынская область (+3%);
- Черниговская область (+2%);
- Винницкая область (+2%).
В каких сферах ищут работников
Больше всего вакансий сейчас в таких отраслях:
- Сфера обслуживания – 5,5 тысяч вакансий;
- Рабочие специальности и производство – 4,8 тысяч;
- Продажи и закупки – 3,6 тысячи;
- Розничная торговля – 3,4 тысячи;
- Логистика, складирование и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – 3 тысячи.