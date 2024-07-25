Был под контролем россиян: ВАКС конфисковал винницкий завод по производству бытовой химии
Источник:Министерство юстиции Украины
Высший антикорсуд удовлетворил заявление Минюста о взыскании завода "Винницабытхим" в доход государства. Ранее он принадлежал для российской компании "Невская косметика".
Национализация винницкого завода
"Винницабытхим" является производителем детской косметики и бытовой химии, в частности:
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- "Ушастый нянь";
- "Мистер Чистер";
- "Новые перлы".
С 2006 года владельцем завода является российский олигарх, член партии "Единая Россия" Владимир Плесовских.
После полномасштабного вторжения завод был передан украинским бизнесменам из группы "Афина". Ожидается, что это взыскание в доход государства может привести к остановке производства на срок до шести месяцев.Напомним! Такое решение суда можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС.
Большинство арестованных активов, связанных с россиянами или их ассоциированными лицами, будут проданы через публичные аукционы. Недавним примером этого процесса является приватизация бориспольского завода "Пентапак", который ранее принадлежал российско-греческому олигарху Ивану Саввиди.