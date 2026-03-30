На Львовщине расширили ваучерную поддержку для ветеранов: кто может рассчитывать на помощь

Во Львове обновили перечень лиц на получение ваучерной поддержки для ветеранов на собственное дело. Отныне на помощь претендуют семьи ветеранов или участников боевых действий.

Как обновили ваучерную поддержку для ветеранов?

О том, кто имеет право воспользоваться помощью власти, говорится в сообщении Максима Козицкого.

Председатель ОВА заявил, что на Львовщине расширили ваучерную поддержку ветеранов на развитие собственного дела. Отныне воспользоваться соответствующей формой поддержки могут также члены семей ветеранов.

Чтобы принять участие в программе, нужно:

быть юридическим лицом, где 100% членов – УБД или ветераны;

быть ФЛП-ветераном (то есть владелец ФЛП является участником боевых действий или человеком с инвалидностью вследствие войны);

быть членом семьи УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, или погибших/пропавших без вести защитников и защитниц.

В последнем пункте речь идет о супругах, родителей, совершеннолетних детей или иждивенцев.

Это важное решение, потому что речь идет о больше возможностей для людей, которые защищали Украину и хотят развивать собственное дело, а также для их родных,

– отметил Максим Козицкий.

Он добавил, что программа охватывает больше людей, чтобы поддержать начало собственного дела или дать ресурс для развития бизнеса.

Обратите внимание! Обновление реализуют в рамках Программы повышения конкурентоспособности Львовской области на 2021 – 2026 годы.

В частности известно, что получить финансирование можно на консалтинговые или маркетинговые услуги – ваучер до 75 тысяч гривен.

Ваучеры на сертификацию продукции, на участие в зарубежных мероприятиях – компенсируют до 100 тысяч гривен.

Что еще известно о поддержке ветеранов во Львове?

Ранее Львовский городской совет сообщал об открытии нового ветеранского центра в Сиховском районе Львова. Участники боевых действий могут обратиться за юридической, психологической или социальной поддержкой.

Это уже пятый ветеранский центр во Львове, и он очень важен для Сыхова. Много ветеранов, которые прошли зону боевых действий, много действующих военных есть с Сыхова, поэтому они должны иметь инфраструктуру: куда прийти и узнать о программах, которые имеет город по поддержке ветеранского бизнеса, трудоустройства, или как записаться на реабилитацию, или получить психологическую или юридическую поддержку, или какие возможности есть для детей,

– отметил Андрей Садовый.

Городской голова также добавил, что в центре работают люди, которые прошли зону боевых действий, или являются родственниками военных.

В частности город активно развивает направление поддержки ветеранов. 26 марта на сессии горсовета приняли решение о создании отдельной программы для привлечения к культорной жизни города ветеранов и их семей. Но не как зрителей, а как создателей или соавторов.

Сегодня культура – это не о сцене или зал. Это о пространстве, где люди могут говорить о своем опыте, быть услышанными и постепенно возвращать себе внутреннюю опору. Для ветеранов и их семей это часто первый безопасный шаг к восстановлению. Мы хотим, чтобы во Львове культура была не только об искусстве, но и о поддержке, о достоинстве и о совместном опыте, который мы не прячем, а осмысливаем вместе,

– объяснила Марта Бешлей, начальница управления культуры.

Так, бывшим военнослужащим и ветеранам будут предлагать:

написать пьесу, стихотворение, историю;

поставить спектакль;

организовать концерт;

создать публичные чтения с собственными историями войны;

мастерские и творческие занятия по музыке, театру, литературе, визуального искусства.

Отмечается, что в инициативе важно не только творчество, но и терапевтический эффект – создание безопасного пространства для проживания опыта.

