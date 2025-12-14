Сколько можно получить за видео, набравшее 600 тысяч просмотров на YouTube

Монетизация на YouTube зависит от значительного количества факторов. В частности, типа контента. Одну из важнейших ролей играет страна для которой создается видео.

Сколько можно заработать, если имеешь 600 тысяч просмотров на YouTube

Нужно понимать, что заработок автора в первую очередь формирует то, сколько заплатили за рекламу, которая высвечивается на его видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Для расчетов YouTube использует RPM. Это показатель, который демонстрирует "доход за милю". То есть, заработок криэйтора за 1000 просмотров.

Однако нужно заметить, что доход автора это сумма из которой вычислили комиссию. Сейчас YouTube забирает примерно 45%, сообщает AIR Media-Tech.

1000 просмотров на YouTube теперь оплачиваются так:

От 3 до примерно 11 долларов могут получить авторы стран, где самая высокая монетизация. Речь идет, частности, о Великобритании, Австралии и Германии. Заметим, что самая высокая монетизация сейчас в США.

А вот большинство стран могут получить значительно меньшую монетизацию. Иногда она составляет лишь несколько центов. Максимум, в таком случае – 2 доллара.

Сколько можно получить максимально за 600 тысяч просмотров на ютубе:

Почти 6 600 долларов для США.

А вот для стран, где наименьшая монетизация, максимум – 1 200 долларов.

