Скільки можна заробити, якщо маєш 600 тисяч переглядів на YouTube

Потрібно розуміти, що заробіток автора першочергово формує те, скільки заплатили за рекламу, яка висвічується на його відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Для розрахунків YouTube використовує RPM. Це показник, який демонструє "дохід за милю". Себто, заробіток кріейтора за 1000 переглядів.

Однак, потрібно зауважити, що дохід автора це сума з якої вирахували комісію. Наразі YouTube забирає приблизно 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

1000 переглядів на YouTube тепер оплачуються так:

Від 3 до приблизно 11 доларів можуть отримати автори країн, де найвища монетизація. Йдеться, зокрема, про Велику Британію, Австралію та Німеччину. Зауважимо, що найвища монетизація наразі у США.

А от більшість країн мають змогу отримати значно меншу монетизацію. Інколи вона складає лише декілька центів. Максимум, в такому випадку – 2 долари.

Скільки можна отримати максимально за 600 тисяч переглядів на ютубі:

Майже 6 600 доларів для США.

А от для країн, де найменша монетизація, максимум – 1 200 доларів.

Що потрібно знати про YouTube у 2025?