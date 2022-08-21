Украинский стартап переводит видео Зеленского на 30 языков с помощью искусственного интеллекта

Разработка украинского стартапа vidby переводит и дублирует видео на 70 языках благодаря искусственному интеллекту. Со второго дня полномасштабного вторжения киевлянин Александр Коновалов, который создал продукт, использует его для борьбы против россии.

В частности, vidby переводит видеообращения Владимира Зеленского на 20 – 30 языков. В настоящее время стартапер сотрудничает непосредственно с Офисом Президента и МИД Украины.

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История стартапа

В 2013 году Александр Коновалов основал компанию под названием Technology Improves the World. Бизнес сосредотачивался на пользователях Droid Translator – сервисе видео- и голосовых звонков, предлагающего автоматический голосовой перевод в режиме реального времени.

В 2021 году стартапер решил изменить направление и нацелиться на бизнесы, создав vidby – на разработку и официальный запуск продукта ему понадобилось всего 6 месяцев. Платформа использует искусственный интеллект для перевода и дубляжа видео. При этом реальные люди занимаются исправлением ошибок в функции автоматического распознавания речи.

Разработчик убежден, что миссия его компании имеет значительную общественную цель, а именно призвана помочь пользователям понять контент на собственном языке и "сохранить языковое разнообразие человечества".

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Сотрудничество с украинскими властями и перевод видео Зеленского

Александр Коновалов живет в Швейцарии, куда переехал из Киева три года назад. Сейчас он делает все возможное, чтобы помочь своим 15 сотрудникам, которые находятся в Украине.

Как и любой гражданин, я хочу помочь защищать свою страну,

– говорит разработчик.

Сначала киевлянин переводил видеоролики Зеленского самостоятельно, почти каждый день, и присылал их журналистам и PR-компаниям. В последнее время он сотрудничает напрямую с МИД и Владимиром Зеленским, переводя лишь конкретные видео по их заказу.

Большинство этих роликов – продолжительностью около 10 минут, однако в коллекции есть и двухчасовое интервью первой леди Елены Зеленской. В настоящее время продукт Коновалова перевел уже более 75 видео.

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Работа стартапа в условиях полномасштабной войны

Жилища некоторых сотрудников компании Александра Коновалова сейчас разрушены в результате российских обстрелов. Главный технический директор Technology Improves the World, в частности, родом из Харькова. Его дом оккупанты уничтожили еще в начале широкомасштабной войны.

А вот дизайнер компании из Кременчуга, проживавший в 200 метрах от торгового центра, в который в июне попали ракеты, готовится к эвакуации в другую страну в ближайшее время.

Коновалов рассказывает, что в марте деятельность стартапа практически остановилась, но через месяц компания снова заработала. Все это время сотрудники получали зарплаты, а сейчас работают по гибкому графику.

Онлайн-встречи часто прерываются сиренами воздушной тревоги. Когда это происходит, сотрудники направляются в укрытие и возвращаются к работе, когда могут. Это часть повседневной жизни, и возможность сосредоточиться на работе помогает отвлечь их от опасностей, с которыми они сталкиваются,

– рассказывает основатель компании.

К слову, сотрудники стартапа также занимаются волонтерством. К примеру, технический директор на выходных помогает плести маскировочные сетки и помогает Вооруженным Силам Украины.