Зокрема, vidby перекладає відеозвернення Володимира Зеленського 20 – 30 мовами. Наразі стартапер співпрацює безпосередньо з Офісом Президента та МЗС України.

Читайте також Кешбек і низькі відсотки: чому варто використовувати український сервіс GEO Pay

Історія стартапу

У 2013 році Олександр Коновалов заснував компанію під назвою Technology Improves the World. Бізнес зосереджувався на користувачах Droid Translator – сервісі відео- і голосових дзвінків, що пропонує автоматичний голосовий переклад у режимі реального часу.

У 2021 році стартапер вирішив змінити напрямок й націлитись на бізнеси, створивши vidby – на розробку й офіційний запуск продукту йому знадобилося всього 6 місяців. Платформа використовує штучний інтелект для перекладу та дубляжу відео. При цьому реальні люди займаються виправленням помилок у функції автоматичного розпізнавання мовлення.

Розробник переконаний, що місія його компанії має значну суспільну мету, а саме покликана допомогти користувачам зрозуміти контент власною мовою й "зберегти мовне розмаїття людства".

До речі Одразу 8 IT-компаній з офісами в Україні потрапили до американського рейтингу Inc 5000

Співпраця з українською владою і переклад відео Зеленського

Олександр Коновалов наразі живе у Швейцарії, куди переїхав з Києва три роки тому. Зараз він робить усе можливе, щоб допомогти своїм 15 співробітникам, які перебувають в Україні.

Як і будь-який громадянин, я хочу допомогти захищати свою країну,

– каже розробник.

Спершу киянин перекладав відеоролики Зеленського самостійно, майже щодня, і надсилав їх журналістам та PR-компаніям. Останнім часом він співпрацює напряму з МЗС та Володимиром Зеленським, перекладаючи лише конкретні відео на їхнє замовлення.

Більшість цих роликів – тривалістю близько 10 хвилин, проте у колекції є й двогодинне інтерв'ю першої леді Олени Зеленської. Наразі продукт Коновалова переклав вже понад 75 відео.

Зверніть увагу У Зеленського обговорюють введення єдиної ставки податку у 10%: що передбачає така модель

Робота стартапу в умовах повномасштабної війни

Оселі деяких співробітників компанії Олександра Коновалова нині зруйновані унаслідок російських обстрілів. Головний технічний директор Technology Improves the World, зокрема, родом з Харкова. Його будинок окупанти знищили ще на початку широкомасштабної війни.

А ось дизайнер компанії із Кременчука, який мешкав за 200 метрів від торгового центру, в який у червні влучили ракети, готується до евакуації в іншу країну найближчим часом.

Коновалов розповідає, що у березні діяльність стартапу практично зупинилась, втім через місяць компанія знову запрацювала. Увесь цей час співробітники отримували зарплати, а нині працюють за гнучким графіком.

Онлайн-зустрічі часто перериваються сиренами повітряної тривоги. Коли це відбувається, співробітники прямують в укриття, й повертаються до роботи, коли можуть. Це частина повсякденного життя, і можливість зосередитися на роботі допомагає відволікти їх від небезпек, з якими вони стикаються,

– розповідає засновник компанії.

До слова, співробітники стартапу також займаються волонтерством. Наприклад, технічний директор на вихідних допомагає плести маскувальні сітки й допомагає Збройним Силам України.