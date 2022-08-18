В частности, предлагается формула "10-10-10", то есть внедрение единой ставки налога. Детали инициативы раскрыл заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма.

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Что предполагает модель "10 – 10 – 10"

По словам Шурмы, в Офисе Президента сейчас действительно обсуждают модель налогообложения под названием "10 – 10 – 10". Вместе с тем окончательного решения о предстоящей налоговой реформе пока нет.

10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена Единого социального взноса и военный сбор 3%,

– объяснил чиновник.

Заместитель Андрея Ермака также отметил, что при такой модели почти полностью отменят все льготы, усилят ответственность за нарушение налогового законодательства и внедрят механизмы доступа налоговой к информации о банковских счетах. Последнее, отметил Шурма, необходимо с целью предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Мы не предлагаем ничего уникального. Например, в США ответственность за нарушение налогового законодательства является самой большой среди всех возможных правонарушений. В то же время мы хотим создать модель, которая позволит Украине быть конкурентной с налоговой точки зрения, в том числе и для глобального бизнеса,

– добавил заместитель главы Офиса Президента.

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Ростислав Шурма подчеркнул, что в настоящее время в ОП пока не пришли к консенсусу в этом вопросе, однако он надеется, что новую налоговую модель смогут принять уже в ближайшие месяцы – до полугода.

По его словам, формула "10 – 10 – 10" даст серьезный импульс экономике Украины в долгосрочной перспективе, однако сейчас бюджет нашего государства несбалансирован, поэтому нужно предварительно предусмотреть некоторые компенсаторы.

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