Зокрема, пропонується формула "10 – 10 – 10", тобто впровадження єдиної ставки податку. Деталі ініціативи розкрив заступник очільника Офісу Президента Ростислав Шурма.

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Що передбачає модель "10 – 10 – 10"

За словами Шурми, в Офісі Президента нині й справді обговорюють модель оподаткування під назвою "10 – 10 – 10". Разом з тим, остаточного рішення стосовно майбутньої податкової реформи наразі немає.

10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування Єдиного соціального внеску та воєнний збір 3%,

– пояснив посадовець.

Заступник Андрія Єрмака також зауважив, що при такій моделі майже повністю скасують усі пільги, посилять відповідальність за порушення податкового законодавства й впровадять механізми доступу податкової до інформації про банківські рахунки. Останнє, зазначив Шурма, необхідно з метою запобігання ухиленню від сплати податків.

Ми не пропонуємо нічого унікального. Наприклад, у США відповідальність за порушення податкового законодавства є чи не найбільшою серед усіх можливих правопорушень. Водночас ми хочемо створити модель, яка дасть змогу Україні бути конкурентною з податкової точки зору, зокрема й для глобального бізнесу,

– додав заступник очільника Офісу Президента.

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Ростислав Шурма наголосив, що нині в ОП поки не дійшли консенсусу у цьому питанні, проте він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити вже протягом найближчих місяців – до пів року.

За його словами, формула "10 – 10 – 10" дасть серйозний імпульс економіці України у довготерміновій перспективі, проте нині бюджет нашої держави незбалансований, тому потрібно попередньо передбачити певні компенсатори.

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