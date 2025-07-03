"Ушастый нянь" под приватизацию: государство продает завод в Виннице

Фонд госимущества объявил об аукционе по продаже 100% акций ЧАО "Винницабытхим". Предприятие известно производством бытовой химии, в частности стирального порошка "Ушастый нянь".

Детали аукциона

Онлайн-торги состоятся 13 августа в системе "Прозорро.Продажи". Для участия заявки принимают до 20:00 12 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФГИУ.

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Стартовая цена пакета из 266 367 акций (весь уставный капитал компании) – 301,4 миллиона гривен без НДС. Согласно данным ФГИУ, компания специализируется на производстве мыла, моющих средств, чистящей и полировочной продукции.

Приватизационный пакет включает:

25 объектов недвижимости общей площадью более 31 000 метров квардратных.

4 земельных участка на более 4 гектаров.

Обратите внимание. Покупатель должен будет соблюсти ряд обязательных условий. В частности, сохранить профиль деятельности предприятия, погасить долги, избежать увольнений работников предприятия по меньшей мере в течение 6 месяцев.

Что известно о "Винницабытхиме"

"Винницабытхим" ранее имел российских владельцев и стал объектом ареста после начала полномасштабной войны России.

После национализации предприятие перешло под управление АРМА, а затем – под временный контроль компании "Крайтекс-Сервис" (группа Afina бизнесменов Руслана Шостака и Валерия Киптика). Именно тогда главный бренд продукции – стиральный порошок "Ушастый нянь" получил новое украинское название – "Вухастик".

В 2024 году Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск о взыскании активов предприятия в доход государства. Это стало юридическим основанием для передачи пакета акций Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации.

В 2025 году Кабинет Министров утвердил стартовую цену приватизации – более 301 миллион гривен. Объект включен в перечень большой приватизации, что предусматривает дополнительные требования к покупателю и прозрачность процедуры продажи.