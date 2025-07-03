"Ушастый нянь" под приватизацию: государство продает завод в Виннице
- Фонд госимущества объявил аукцион по продаже 100% акций ЧАО "Винницапобутхим", производителя бытовой химии, в частности "Ушастый нянь".
- Аукцион состоится 13 августа, стартовая цена – 301,4 миллиона гривен, покупатель должен соблюсти условия относительно деятельности и работников.
Фонд госимущества объявил об аукционе по продаже 100% акций ЧАО "Винницабытхим". Предприятие известно производством бытовой химии, в частности стирального порошка "Ушастый нянь".
Детали аукциона
Онлайн-торги состоятся 13 августа в системе "Прозорро.Продажи". Для участия заявки принимают до 20:00 12 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФГИУ.
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Стартовая цена пакета из 266 367 акций (весь уставный капитал компании) – 301,4 миллиона гривен без НДС. Согласно данным ФГИУ, компания специализируется на производстве мыла, моющих средств, чистящей и полировочной продукции.
Приватизационный пакет включает:
- 25 объектов недвижимости общей площадью более 31 000 метров квардратных.
- 4 земельных участка на более 4 гектаров.
Обратите внимание. Покупатель должен будет соблюсти ряд обязательных условий. В частности, сохранить профиль деятельности предприятия, погасить долги, избежать увольнений работников предприятия по меньшей мере в течение 6 месяцев.
Что известно о "Винницабытхиме"
"Винницабытхим" ранее имел российских владельцев и стал объектом ареста после начала полномасштабной войны России.
После национализации предприятие перешло под управление АРМА, а затем – под временный контроль компании "Крайтекс-Сервис" (группа Afina бизнесменов Руслана Шостака и Валерия Киптика). Именно тогда главный бренд продукции – стиральный порошок "Ушастый нянь" получил новое украинское название – "Вухастик".
В 2024 году Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск о взыскании активов предприятия в доход государства. Это стало юридическим основанием для передачи пакета акций Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации.
В 2025 году Кабинет Министров утвердил стартовую цену приватизации – более 301 миллион гривен. Объект включен в перечень большой приватизации, что предусматривает дополнительные требования к покупателю и прозрачность процедуры продажи.