Visa откроет в Польше важный хаб: почему это важно для украинцев

Компания Visa приняла решение о расширении своего бизнеса в одной из стран Европы. Речь идет о соседней Польше. Это важный шаг для компании в регионе.

Visa откроет в Польше новый глобальный центр технологий и продуктов. Таким образом, компания стремится расширить свое присутствие в Восточной и Центральной Европе.

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Реакция Польши

Действующий глава польского правительства уже прокомментировал планы Visa Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что это решение укрепляет позиции Польши.

Очень приятно, что Visa, с ее уникальным мировым опытом и ноу-хау, выбрала нашу страну из всех возможных локаций, укрепляя тем самым позицию Польши как лучшего места для инвестиций в новые технологии,

– заявил премьер-министр.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Планы и возможности для украинцев

За следующие несколько лет компания планирует увеличить количество работников в Центре до 1500 специалистов по технологиям и продуктам. Кроме того, Visa готова предлагать работу украинцам из IT-cферы. Особенно речь идет о тех, кто сейчас находится за границей.

Добавим, что на момент создания этого материала рыночная стоимость Visa колеблется на уровне 465,5 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance. Стоимость акций компании составляет 222,25 доллара за штуку.