В США владельцы Tesla массово избавляются от своих электрокаров, как изменится рынок подержанных авто

Пока компания Tesla сталкивается с падением продаж новых электрических автомобилей из-за неоднозначной политической активности ее генерального директора Илона Маска, подержанные модели Tesla пользуются огромным спросом на вторичном рынке.

Ситуация на рынке

Владелец дилерских центров Honda и Mazda в Северной Калифорнии Кен Харви поделился опытом продажи подержанных электромобилей Tesla. По его словам, это становится все более выгодным бизнесом, пишет The New York Times, информирует 24 Канал.

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Харви регулярно покупает подержанные Tesla на автомобильных аукционах и перепродает их. Федеральный налоговый кредит на покупку подержанных электрокаров до 25 000 долларов помогает снизить стоимость Tesla Model 3 для клиентов до 20 000 долларов.

Продажи подержанных Tesla

По его словам, подержанные Tesla пользуются большой популярностью и почти не задерживаются на складе.

Хотя рынок новых электромобилей замедлился, продажи подержанных Tesla выросли еще до того, как Маск присоединился к администрации президента США Дональда Трампа,

– говорится в статье.

Снижение цен на новые модели Tesla также повлияло на удешевление подержанных авто.

Отказ от Tesla

Кроме того, многие владельцы Tesla в США решили продать свои автомобили в знак протеста против Маска. Также во многих городах были случаи поджога зарядных станций и автомобилей компании.

Справочно. Количество подержанных Tesla, выставленных на продажу, продолжает увеличиваться: в конце марта на онлайн-площадках было представлено 11 700 таких автомобилей, по сравнению с 8 000 в начале года.



Также возросло количество людей, которые сдают свои Tesla дилерам: в марте эти авто составляли 1,4% среди всех, которые обменивались на новые модели.