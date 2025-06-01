Куда уходят деньги Ватикана: инвестиции и доходы Святого Престола

Недавно избранный Папа Лев XIV возглавил не только более 1,4 миллиарда католиков, но и одну из самых богатых финансовых структур мира – Ватикан. О доходах, инвестициях и управлении финансами Святого Престола, читайте дальше.

Сколько и на чем зарабатывает Ватикан сейчас

Финансовая деятельность Ватикана остается преимущественно закрытой. По официальным данным, активы Банка Ватикана на конец 2023 года оценивались в 5,4 миллиарда евро, рассказывает 24 Канал.

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Результаты деятельности Банка Ватикана за 2023 год оказались впечатляющими: прибыль достигла 30,6 миллиона евро. Отчет за 2024 год ожидается этим летом.

В то же время в 2023 году Банк Ватикана продемонстрировал существенный рост ключевых финансовых показателей:

Доходы от кредитной деятельности выросли на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Доходы от финансовых услуг и трейдинга увеличились на 49%.

Доход от оплаты за услуги повысился на 31%.

Финансовая устойчивость банка остается на высоком уровне: коэффициент капитала первого уровня составляет 60%, что значительно превышает общепринятые нормы в банковском секторе.

Интересно! Кроме того, банк эффективно контролирует свои расходы: коэффициент расходов к доходам составляет лишь 48%, то есть на каждый заработанный евро тратится всего 48 центов.

С чего еще получает доходы Ватикан

Кроме прибыли Банка Ватикана, за 2023 год Святой Престол получил доходы от:

APSA (Управление имуществом Апостольского Престола), занимающееся недвижимостью и инвестициями, получило 45,9 миллиона евро прибыли.

"Деньги Петра" – ежегодный благотворительный сбор – составил 48,4 миллиона евро.

В общем три основных источника обеспечили 124,9 миллиона евро годового дохода – около 342 тысячи евро в день, по подсчетам Finbold.

Впрочем, эти цифры не охватывают другие значительные источники, например доходы от музеев, туризма и культурных мероприятий, которые не разглашаются.

Куда инвестирует Ватикан

Ватикан владеет более 5 тысячами объектов недвижимости, большинство из которых расположены в престижных районах Рима, а также в Париже, Лондоне, Женеве и Лозанне.

Обратите внимание! Основной источник прибыли: аренда этих объектов. В то же время в Италии около 40% зданий занимают монастыри, школы и больницы, а только 14% недвижимости сдается по рыночным ценам.

В то же время в сфере инвестиций Ватикан придерживается осторожной стратегии. Основные вложения направлены в государственные облигации США и стран Европы. В последние годы появились инвестиции и в развивающиеся государства,.

В инвестиционном портфеле Ватикана также присутствуют:

акции и облигации публичных компаний (с ограничением не более 6% участия в одной компании);

банковские депозиты и наличные деньги;

в то же время Информация о наличии золотых резервов официально не подтверждается.

Отдельную ценность представляет культурное наследие: Ватикан владеет одной из крупнейших в мире коллекций религиозных реликвий и произведений искусства. Их стоимость остается неизвестной, поскольку никогда не была официально оценена.