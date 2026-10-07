Военный сбор для ФЛП по-прежнему действует: сколько должна платить каждая группа

Предприниматели должны уплачивать военный сбор в соответствии с правилами, установленными на 2026 год. Для большинства ФЛП, работающих по системе единого налога, сумма зависит от группы и способа налогообложения.

Сколько платят ФЛП разных групп

Для предпринимателей I, II и IV групп действует фиксированный размер военного сбора, тогда как для 3-й группы сумма зависит от полученного дохода, сообщает ГНС.

Для ФЛП, работающих по единому налогу, военный сбор составляет 10% от минимальной зарплаты. В 2026 году минимальная зарплата установлена на уровне 8 647 гривен. Таким образом, ежемесячный платеж составляет:

864,70 гривны – для ФЛП I, II и IV групп;

для ФЛП III группы – 1% от полученного дохода.

Для предпринимателей III группы на общей системе налогообложения действует другая ставка – 5%.

Известно, что уплаченный предпринимателями военный сбор зачисляется в государственный бюджет. Средства используются для финансирования безопасности и обороны Украины.

Сам налог был введен еще в 2014 году. Изначально его ставка составляла 1,5%, а в октябре 2024 года ее повысили до 5%.

Как долго будет действовать военный сбор

Военный сбор не должен автоматически прекратиться после окончания военного положения. В апреле 2026 года президент подписал закон, предусматривающий продление действия военного сбора еще на три года после окончания войны.

Это решение было связано, в частности, с необходимостью обеспечения дополнительных поступлений в бюджет и финансирования оборонных нужд.

Поэтому для ФЛП правила взимания военного сбора в 2026 году остаются в силе, а конкретная сумма зависит прежде всего от группы предпринимателя и его дохода.