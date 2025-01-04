С января для ФЛП вводится военный сбор: сколько придется платить

С начала 2025 года в Украине официально вводится военный сбор для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Основные положения нового закона

Эти изменения были предусмотрены законом №4113-IX, который Верховная Рада приняла в октябре, а Президент подписал только в конце ноября 2024 года.

Смотрите также Обязательная уплата ЕСВ с 1 января: что изменится, как платить и какие штрафы за игнорирование

С 1 января 2025 года ФЛП разных групп налогообложения должны платить военный сбор:

ФЛП 1, 2 и 4 групп. Ставка сбора для них составит 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года. Поскольку минимальная зарплата в 2025 году утверждена на уровне 8 000 гривен, размер сбора составит 800 грн ежемесячно.

Ставка сбора для них составит 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года. Поскольку минимальная зарплата в 2025 году утверждена на уровне 8 000 гривен, размер сбора составит 800 грн ежемесячно. ФЛП 3 группы. Плательщики единого налога будут платить 1% от своего оборота по результатам первого квартала 2025 года.

В то же время отсрочка позволила предпринимателям подготовиться к новым условиям, ведь принятие закона произошло только в конце 2024 года.

Как изменения повлияют на физических лиц

Кроме ФЛП, закон влияет и на других налогоплательщиков. В 2025 году:

Доходы физических лиц за 2024 год, задекларированные в годовой декларации, будут облагаться военным сбором по ставке 1,5%. Исключением являются доходы от операций с имуществом или наследства, которые облагаются налогом по ставке 5%.

Начиная с 1 января 2025 года, ставка военного сбора для доходов, указанных в годовой декларации, возрастет до 5%.

Что не облагается военным сбором

Определенные доходы остаются вне налогообложения:

Социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы, освобождены от НДФЛ.

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), в частности военные облигации.

Для военнослужащих и работников силовых структур ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.