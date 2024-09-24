Как увеличение военного сбора повлияет на стоимость недвижимости в Украине

В первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект о повышении военного сбора до 5% и налогообложения прибыли банков до 50%. Если законопроект окончательно примут, это может негативно повлиять на бизнес, а кроме того, привести к росту цен, в том числе и на недвижимость.

Какие цены и услуги могут подорожать

Как рассказывает председатель правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов для LIGA.net, из-за повышения военного сбора увеличатся и операционные расходы. Таким образом, это может привести к росту цен на жилье и другие строительные объекты.

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Напоминаем! В случае покупки недвижимости взимается военный сбор. Он делится поровну между покупателем и продавцом. Поэтому если сбор с 1,5% возрастет до 5%, тогда покупатель будет вынужден доплатить дополнительные 1,75% за квартиру, а девелопер 1,75% потеряет из своего дохода.

В то же время девелоперы могут компенсировать свои расходы, перегнув цену квадратного метра в сторону увеличения.