Які ціни та послуги можуть подорожчати

Як розповідає голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов для LIGA.net, через підвищення військового збору збільшаться й операційні витрати. Таким чином, це може призвести до зростання цін на житло та інші будівельні об'єкти.

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Нагадуємо! У випадку купівлі нерухомості стягується військовий збір. Він ділиться порівну між покупцем та продавцем. Відтак якщо збір із 1,5% зросте до 5%, тоді покупець буде змушений доплатити додаткові 1,75% за квартиру, а девелопер 1,75% втратить зі свого доходу.

Водночас девелопери можуть компенсувати свої витрати, перегнувши ціну квадратного метра в бік збільшення.