На фоне войны в Иране: Rheinmetall планирует как можно быстрее увеличить производство ракет
- Rheinmetall планирует расширить производство ракет в Унтерлюхе, Германия, и Бургосе, Испания.
- Расширение производства обусловлено растущим спросом из-за событий в Иране и ограниченными производственными мощностями на западе.
Немецкая Rheinmetall не ошиблась с выбором стратегии расширения производства ракет. В оборонной компании говорят, что развитие событий в Иране и на Ближнем Востоке это подтверждают.
Где Rheinmetall будет производить ракеты?
Rheinmetall заявила, что война в Иране подтверждает ее планы как можно скорее расширить производство ракет, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос, пишет Reuters.
Компания считает свое местонахождение идеальным, чтобы играть ключевую роль промышленного партнера в области ракет и компонентов.
Новые производственные мощности для ракет и ракетных двигателей возведут на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе в Германии: ожидают, что их строительство будет завершено в первом квартале 2027 года. Также ракеты будут производить на испанском заводе в Бургосе.
Rheinmetall заявила, что ее инициативы являются ответом на ограниченные производственные мощности на западе.
Интересно! Rheinmetall AG – ведущий немецкий оборонный концерн, один из крупнейших в Европе производителей военной техники, оружия и боеприпасов. Компания выпускает танки Leopard, БМП Marder/Lynx, САУ PzH 2000, системы ПВО, а также активно сотрудничает с Украиной.
Сотрудничество Rheinmetall с Украиной по оружию
В январе 2026 года стало известно, что компания Rheinmetall определила место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине. Гендиректор компании Армин Паппергер рассказал, что сейчас участок уже официально выделен, а Rheinmetall получил заказ на поставку Украине оборудования для завода.
Накануне также сообщили, что Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских снарядов в Украине до 300 000 единиц в год. Строительство завода задерживается из-за украинской бюрократии, однако производство может начаться в этом году.
В сентябре 2025 года Rheinmetall открыл новый завод по производству боеприпасов в Германии, который является почти полностью автоматизированным и может производить 350 тысяч снарядов в год.
Последние новости о конфликте США и Ирана
Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским силам. Эксперты считают, что это может объяснить высокую точность иранских атак, которые прорывают системы ПВО США и Израиля.
Иран отказывается вести переговоры с США и не просил о прекращении огня. Иран готов к наземной борьбе с США, а Россия и Китай могут оказывать помощь Ирану.
Израиль начал второй этап войны на Ближнем Востоке, сосредотачивая атаки на подземных объектах Ирана для уничтожения баллистических ракет. Операция "Эпическая ярость" привела к уменьшению запусков ракет и беспилотников из Ирана, что может указывать на сохранение иранских ракетных запасов для длительного конфликта.