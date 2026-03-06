Где Rheinmetall будет производить ракеты?

Rheinmetall заявила, что война в Иране подтверждает ее планы как можно скорее расширить производство ракет, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос, пишет Reuters.

Компания считает свое местонахождение идеальным, чтобы играть ключевую роль промышленного партнера в области ракет и компонентов.

Новые производственные мощности для ракет и ракетных двигателей возведут на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе в Германии: ожидают, что их строительство будет завершено в первом квартале 2027 года. Также ракеты будут производить на испанском заводе в Бургосе.

Rheinmetall заявила, что ее инициативы являются ответом на ограниченные производственные мощности на западе.

Интересно! Rheinmetall AG – ведущий немецкий оборонный концерн, один из крупнейших в Европе производителей военной техники, оружия и боеприпасов. Компания выпускает танки Leopard, БМП Marder/Lynx, САУ PzH 2000, системы ПВО, а также активно сотрудничает с Украиной.

Сотрудничество Rheinmetall с Украиной по оружию

В январе 2026 года стало известно, что компания Rheinmetall определила место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине. Гендиректор компании Армин Паппергер рассказал, что сейчас участок уже официально выделен, а Rheinmetall получил заказ на поставку Украине оборудования для завода.

Накануне также сообщили, что Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских снарядов в Украине до 300 000 единиц в год. Строительство завода задерживается из-за украинской бюрократии, однако производство может начаться в этом году.

В сентябре 2025 года Rheinmetall открыл новый завод по производству боеприпасов в Германии, который является почти полностью автоматизированным и может производить 350 тысяч снарядов в год.

