Мировые гиганты Heineken и Nestle бьют тревогу из-за войны в Иране

Мировые гиганты потребительского рынка один за другим сигналят: ситуация на Ближнем Востоке начинает бить не только по политике, но и по обычным покупателям. И если коротко – дорожает все, а люди начинают экономить даже на привычных вещах.

Какая ситуация у производителя пива Heineken?

Heineken неожиданно хорошо стартовал в этом году: в первом квартале компания превзошла прогнозы – выручка подросла почти на 3%, а продажи тоже немного прибавили, пишет Reuters.

Но за этими цифрами скрывается напряжение. В компании прямо говорят: энергия дорожает, логистика усложняется, а это рано или поздно ударит по спросу.

Главная причина – обострение ситуации вокруг Ирана. Из-за этого растут цены на топливо, а для пивоваров это критично: производство пива очень энергоемкое. В итоге себестоимость растет, а переложить все на покупателя – рискованно. К этому добавляется еще несколько факторов:

общая инфляция

изменение отношения к алкоголю

торговые барьеры.

Компания параллельно режет расходы – планирует сократить 6 000 сотрудников и ищет нового руководителя после внезапной отставки предыдущего CEO Дольфа ван ден Бринка.

Мировая торговля стала более сложной и нестабильной, что влияет на доступность энергии и ее стоимость на определенных рынках. Это приводит к инфляционному давлению, который может повлиять на настроения потребителей в среднесрочной перспективе,

– сказал ван ден Бринк, не упоминая непосредственно войну.

Какова ситуация в Nestlé?

На другом фронте – Nestlé, производитель приправ Maggi, кофе Nescafe и шоколадных вафельных батончиков KitKat, пишет Reuters.

Компания тоже видит инфляционное давление по тем же причинам – дороже топливо, дороже доставка. Но в то же время она оказалась в более выигрышной позиции.

По словам руководства компании, покупатели все чаще отказываются от походов в рестораны и начинают больше есть дома. Более того – даже способ передвижения меняется: меньше поездок на авто, больше пешком до магазинов:

Компания сохранила свой годовой прогноз органического роста от 3% до 4%, а также более высокую базовую операционную рентабельность торговой прибыли, чем в прошлом году.

Но генеральный директор Филипп Навратиль заявил, что поведение потребителей меняется в ответ на рост цен на топливо.

Хотя без проблем не обошлось: отзыв детского питания немного ударил по показателям, но ситуацию уже выровняли: общий объем продаж снизился на 5,8% до 27,12 миллиардов долларов, что соответствует ожиданиям аналитиков.

В итоге получается довольно показательная картина: пока пивной бизнес нервничает из-за падения спроса и роста расходов, продуктовые гиганты частично выигрывают за счет изменения поведения людей.

Что известно о потерях мировой экономики из-за войны на Ближнем Востоке?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, рынок реагирует на любые заявления людей, которые имеют отношение к принятию решений. Однако оценить ситуацию с реальным количеством нефти в мировой экономике сложно из-за отсутствия конкретных данных о потерях.

Комментируя ситуацию, экономист Иван Ус выразил скептицизм относительно перспектив договоренности. По его словам, по опыту последних лет он не верит в возможность длительного мира на Ближнем Востоке. Эксперт сомневается, что достигнутые договоренности будут выполнять, и не ожидает, что США или Израиль предоставят Ирану какие-либо компенсации.

В конце концов, менее чем через сутки после объявления о прекращении огня появилось сообщение о нарушении перемирия между США, Израилем и Ираном. В частности, Объединенные Арабские Эмираты и Катар заявили об отражении иранских ракетных и дроновых атак. Тогда как сам Иран сообщил об атаке на его нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван со стороны американо-израильских войск.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Сейчас цены на нефть немного пошли вниз, но все равно 95 долларов – это не то, где мы были в начале этого года, когда было 60 долларов за баррель, и никто не прогнозировал бешеного роста цен. Поэтому сейчас надо думать, как бы эти цены сбить. И смотреть, чтобы не случилось так, что Иран из этой истории выйдет еще сильнее, чем он заходил в нее 28 февраля.

По словам эксперта, за более чем месяц с начала операции на Ближнем Востоке точный масштаб потерь из-за конфликта для мировой экономики неизвестен, поэтому нужны мониторинг и оценка влияния. Для Украины и других стран-импортеров нефти и нефтепродуктов ситуация особенно сложная.

