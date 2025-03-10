Volkswagen отзывает более 177 тысяч кроссоверов

Компания Volkswagen отзывает 177 493 кроссовера Atlas и Atlas Cross Sport в США из-за возможного дефекта крепления крышки двигателя, что может вызвать пожар.

Причина неисправности

Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема возникла после сервисного обслуживания – крышка двигателя могла быть неправильно закреплена.

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Из-за этого она может отсоединиться и контактировать с горячими элементами двигателя, что создает риск возгорания.

Отзыв касается автомобилей 2024-2025 модельных годов. Владельцам таких авто предложат бесплатно снять крышку двигателя в дилерских центрах Volkswagen, отмечают в NHTSA.

К слову, автопроизводители возглавили снижение европейских акций после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о возможном введении 25% пошлин на товары из ЕС.