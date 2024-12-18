Волонтеров штрафуют до 100 тысяч за передачу авто военным частям, – Южанина

Волонтерам грозят штрафы за передачу военным частям автомобилей, ввезенных в течение 2022 и 2023 годов. Размер таких штрафов достигает 100 000 гривен.

Волонтеры получают штрафы за привезенные на ВСУ авто

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата, члена Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нину Южанину. По словам нардепа, уже есть судебные решения, штрафовать волонтеров уже начали.

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"Волонтеров штрафуют за передачу автомобилей военным частям. А размер таких штрафов достигает 100 тысяч гривен (уже есть и судебные решения)", – заявила Южанина.

За какие авто штрафуют

Она объяснила, что штрафы приходят в основном за авто, которые были ввезены в 2022 и 2023 годах и переданы другим воинским частям, чем те, что были указаны в таможенных декларациях.

Аргументируют штрафы нарушением таможенных правил.

Почему это сюр

Как пояснила Южанина, нарушение таможенных правил является формальным, ведь автомобили действительно были переданы военным частям. А вот изменения в таможенные декларации волонтеры внести не могут (закон не позволяет).

Депутат сообщила, что внесла поправку об изменениях в Таможенный кодекс для отмены ответственности за передачу автомобилей, которые ввезены как гуманитарная помощь, если автомобили были переданы любой военной части и это подтверждено необходимыми документами.

Обратите внимание! Правительство ввело новый механизм временной государственной регистрации транспортных средств, предоставленных в качестве гуманитарной помощи военнослужащим.