Бизнес просит правительство изменить подход к объявлению тревоги

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) предложила правительству внедрить таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах. Это предполагает, что об опасности атак будут объявлять не по областям, а по районам.

Сложности, которые возникают сейчас

Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте ассоциации, информирует 24 Канал. Сейчас действующая система оповещения охватывает целые области, из-за чего все предприятия в регионе вынуждены прекращать работу во время тревоги, даже если угроза отсутствует в конкретной местности.

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Как отмечают в ЕБА, это создает значительные трудности для бизнеса. Компании сообщают о потере до 50% рабочего времени, что приводит к срыву производственных графиков, увеличение операционных расходов, осложнений с экспортом и нестабильности поставок.

Ассоциация предлагает внедрить локализованную систему оповещения, которая бы информировала только те районы, где есть реальная угроза. Это, по мнению представителей ЕБА, позволит бизнесу работать более эффективно, не нарушая безопасность работников, которая остается главным приоритетом.

В Черкасской области систему уже тестируют

Ассоциация направила письмо первому вице-премьер-министру Юлии Свириденко и министру внутренних дел Игорю Клименко с этой инициативой. Пилотный проект этой системы воздушных тревог стал успешным в Черкасской области.

Заметьте. Изменения касаются только оповещения об угрозе через БпЛА. В случае ракетной опасности по всей области одновременно объявляется воздушная тревога.