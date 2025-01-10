Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Смотрите также Россия ночью запустила более 70 "Шахедов": сколько вражеских целей уничтожено

В Черкасской области изменили систему оповещения о тревогах

В пятницу, 10 января, стало известно об изменениях в системе оповещения в Черкасской области.

Учитывая количество и продолжительность воздушных тревог у нас в области и для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, отныне внедряем в области пилотный проект,

– сообщил Табурец.

По его словам, алгоритмы отработали с профильными службами и военными.

Как пояснил председатель Черкасской ОВА, в случае опасности из-за вражеских БпЛА воздушную тревогу будут включать по районам. То есть сигнал "Воздушная тревога" будет получать определенный район Черкасской области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности от работы средств ПВО.

В случае ракетной опасности воздушную тревогу будут включать без изменений. То есть, ее будут объявлять по всей области одновременно.