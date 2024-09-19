Расширенный функционал для ФЛП: NovaPay введет новые возможности
Источник:NovaPay
NovaPay добавила в свое мобильное приложение несколько новых функций для ФЛП. К ним относятся выдача доверенностей к счету и внесение/снятие наличных с него в отделениях Новой почты.
Новые функции NovaPay
У NovaPay сообщили, что теперь в приложении можно оформить пять видов электронных доверенностей к счету ФЛП:
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- для бухгалтера с правом подписи;
- для бухгалтера без права подписи;
- для пополнения счета наличными;
- для снятия со счета наличных денег;
- для пополнения и снятия со счета наличных.
За считанные минуты с электронной доверенностью бухгалтер сможет создавать и подписывать платежные инструкции, формировать выписки и отчеты, просматривать историю операций по счету и видеть реквизиты,
– написали в компании.
Также ФЛП и их доверенные лица могут вносить и снимать наличные со счета в отделениях Новой почты с помощью штрих-кода в приложении NovaPay.
Напомним! До 26 сентября на все услуги внесения и снятия наличных действует акционная ставка - 0% на комиссии.
Далее тарифы будут такие:
- все операции со средствами, поступившие как наложенный платеж, – без комиссий;
- операции со средствами, что не является зачислением наложенного платежа: все транзакции и снятие наличных до 100 тысяч гривен - без комиссий, больше этой суммы – на снятие наличных комиссия 0,5%, впрочем не менее 15 гривен, перевод на другой банк – 0.5%, минимум – 2 гривны, максимум – 15 гривен.