Возрастут ли ставки налогов в 2023 году: ответ председателя налогового комитета

Отменять добровольную уплату налогов для ФЛП правительство не планирует до конца военного положения, а вот отменить 2% налог с оборота для некоторого бизнеса все же стоит, по словам главы налогового комитета Гетманцева. Чего ждать от налогов в следующем году, читайте дальше.

2% налог с оборота и НДС

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал 24 каналу, что сейчас продолжаются дискуссия, сохранять 2% налог с оборота для бизнеса как альтернативу обычной системе или нет.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Но мы точно не будем отменять его в начале 2023 года. Если и будем, то позже. А , скорее всего, он продержится до конца военного времени.

Вместе с тем нардеп отметил, что правительство должно убрать некоторые виды деятельности по этому налогу. Например, по его мнению, совершенно безосновательно там оказался игорный бизнес. "Он не должен платить 2% налог, и есть соответствующий законопроект, который мы предоставили. Мы его поддержим – будем выводить игорный бизнес из этого", – добавил он.

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Что касается импортных налогов, то Гетманцев напоминает, что льготы были упразднены еще 1 июля. Если говорить о льготах на электроэнергию, то нардеп отмечает, что правительство не исключает их. По его словам, сейчас идут обсуждения.

В частности, я предлагаю на военное время освободить от ввозного НДС оборудование для собственных нужд предприятий, а также дать возможность уменьшать прибыль предприятий на сумму балансовой стоимости основных средств на оккупированных территориях с последующей откорректировкой объекта налогообложения после освобождения нашей земли. Будет такой законопроект,

– рассказывает Гетманцев.

Налоги для ФЛП

Что касается налогов для ФЛП, то глава налогового комитета напоминает, что правительство сделало добровольную уплату налогов для предпринимателей. Более того, подчеркнул, что до конца войны менять это никто не планирует.

Это вопрос совести того предпринимателя, который работает где-то там на Франковщине и платит налог или нет. Я убежден, что должен платить, но не могу юридически от него это требовать,

– объясняет нардеп.

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Налог на горючее

Глава налогового комитета отмечает, что отмена акциза на горючее была ошибочным решением, ведь это не повлияло на ценообразование на рынке горючего и только обогатило трейдеров. Таким образом государство только потеряло поступление.

Сейчас мы возобновили акциз. И вы видели, что это опять-таки не повлияло на ценообразование, что свидетельствует о высокой маржинальности наших импортеров горючего. Они достаточно хорошо зарабатывают на этом. Кстати, мы видим по налогам крупных сетей, работающих в правовом поле, например ОККО и WOG, они увеличили налоговые платежи, и мы видим у них прибыль,

– рассказывает Гетманцев.

Напомним, что правительство уже частично возобновило акциз, а с 1 июля 2023 года возобновится и НДС, и акциз в полном объеме до мирных показателей.