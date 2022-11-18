2% податок з обороту та ПДВ

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів 24 каналу, що зараз тривають дискусія, чи зберігати 2% податок з обороту для бізнесу як альтернативу звичайній системі, чи ні.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Але ми точно не будемо його скасовувати на початку 2023 року. Якщо і будемо, то пізніше. А скоріш за все він протримається до кінця воєнного часу.

Разом з тим нардеп зауважив, що уряд повинен прибрати деякі види діяльності з цього податку. Наприклад, на його думку, абсолютно безпідставно там опинився гральний бізнес. "Він не повинен сплачувати 2% податок, і є відповідний законопроєкт, який ми подали. Ми його підтримаємо – будемо виводити гральний бізнес з цього", – додав він.

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Що стосується імпортних податків, то Гетманцев нагадує, що пільги були скасовані ще 1 липня. Якщо говорити про пільги на електроенергію, то нардеп зауважує, що уряд не виключає їх. Власне з його слів, нині йдуть обговорення.

Зокрема, я пропоную на військовий час звільнити від ввізного ПДВ обладнання для власних потреб підприємств, а також дати можливість зменшувати прибуток підприємств на суму балансової вартості основних засобах на окупованих територіях з подальшим відкорегуванням об’єкту оподаткування після звільнення нашої землі. Буде такий законопроєкт,

– розповідає Гетманцев.

Податки для ФОПів

Щодо податків для ФОПів, то голова податкового комітету нагадує, що уряд зробив добровільну сплату податків для підприємців. Ба більше, підкреслив, що до кінця війни змінювати це ніхто не планує.

Це питання совісті того підприємця, який працює десь там на Франківщині і сплачує податок чи ні. Я переконаний, що повинен сплачувати, але не можу юридично від нього це вимагати,

– пояснює нардеп.

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Податок на пальне

Голова податкового комітету наголошує, що скасування акцизу на пальне було помилковим рішенням, адже це не вплинуло на ціноутворення на ринку пального й лише збагатило трейдерів. Таким чином держава тільки втратила надходження.

Зараз ми відновили акциз. І ви бачили, що це знову ж таки не вплинуло на ціноутворення, що свідчить про високу маржинальність наших імпортерів пального. Вони досить добре заробляють на цьому. До речі, ми бачимо по податках великих мереж, які працюють в правовому полі, – наприклад ОККО та WOG – вони збільшили податкові платежі, і ми бачимо у них прибуток,

– розповідає Гетманцев.

Нагадаємо, що уряд вже частково відновив акциз, а з 1 липня 2023 року відновиться і ПДВ, і акциз в повному обсязі до мирних показників.