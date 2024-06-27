IKEA возвращается в Украину: когда ждать открытия

После начала полномасштабного вторжения России в Украину IKEA приостановила свою деятельность в Украине. Сейчас же сообщается, что шведский ритейлер возвращается на украинский рынок.

Когда IKEA вернется в Украину

После начала полномасштабного вторжения России IKEA прекратила свою деятельность в Украине, закрыв магазин и пункты выдачи. Как сообщают источники на рынке, дата начала восстановления IKEA в Украине – пока не известна. Но работы – уже ведутся.

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Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна,

– заявил один из собеседников издания.

Вышла ли с российского рынка IKEA

Единственный магазин IKEA в Украине, расположен в киевском Blockbuster Mall, успел проработать всего год до полномасштабного вторжения.

С начала вторжения IKEA закрыла свои магазины в России, но продолжила выплачивать зарплаты работникам до конца лета 2022 года. А уже в июне 2023 года IKEA окончательно покинула Россию: Ingka Group, которая управляет сетью IKEA и торговыми центрами "Мега", продала офисный комплекс "Химки бизнес-парк", где располагалась штаб-квартира IKEA в России.

Новым владельцем комплекса стала компания КЛС-Химки, принадлежащая Григорию Саакяну и Аркадию Даниеляну. Рыночная стоимость комплекса составляет примерно 4 миллиарда рублей, именно столько хотела получить шведская компания. В сентябре 2023 года 14 торговых центров "Мега" были проданы дочерней компании "Газпромбанка".