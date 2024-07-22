Впервые за почти полвека: Диснейленд в Калифорнии готовится к забастовке

Впервые за 40 лет Диснейленд в Калифорнии готовится к массовой забастовке. Все произойдет по инициативе профсоюзов.

Диснейленд готовится к забастовке

Четыре профсоюза проголосовали за проведение протеста. Сейчас они представляют 14 тысяч работников.

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Причиной недовольства стали несправедливые условия контрактов на трудоустройство. В частности у работников наблюдаются экономические трудности включая нехватку продовольствия и жилья.

В частности говорится о людях таких профессий:

уборщиков;

операторов аттракционов;

кондитеров;

продавцах товаров.

18 июля в Мюнхене открыл свои двери для посетителей первый безалкогольный пивной сад. Он называется Biergarten Die Null ("Ноль"). Он расположен вблизи вокзала столицы Баварии. Локация с исключительно безалкогольными напитками будет работать до 15 сентября. Примерно в этот период начнется Октоберфест.