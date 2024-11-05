Женщины в Украине открывают все больше бизнесов: в каких сферах они представлены
Количество женщин-предпринимателей в Украине постоянно растет. В этом году женщины открыли еще больше новых бизнесов, достигнув показателя в 59%.
Сколько женщин-предпринимателей в Украине
Участие в грантовой программе "Собственное дело" также выросло, достигнув 48%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Елену Зеленскую.
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Об этом она заявила на восьмом Украинском женском конгрессе в Киеве. По словам первой леди, женщины составляют уже 22% руководителей украинских дипломатических миссий, что является рекордным показателем.
Несмотря на войну этот потенциал неуклонно растет, и женщины предстают в новых ролях и качествах. Сразу надо признать: такой потенциал чаще всего имеет высокую цену. Только за текущий год я имела честь познакомиться с невероятными женщинами, в частности учительницами, которые пережили и переживают драматические испытания.
Кроме того, согласно данным Минобороны, почти 20% всех добровольцев сейчас – это женщины.
Напомним! Напомним, что в 2024 году в Украине 43 554 женщины открыли собственный бизнес, что составляет 59% от всех новых физических лиц-предпринимателей. Для сравнения, в 2021 году доля женщин среди новых ФЛП была 51%.