"Национальный кэшбэк" в Дії:, что нужно знать о возврате средств
В Украине ввели "Национальный кэшбек". Эта инициатива позволяет гражданам вернуть часть потраченных денег за покупки в украинских магазинах.
В Украине ввели "Национальный кэшбек"
Украинцы смогут получать 10% компенсации за покупки товаров украинского производства благодаря программе Нацкешбека, передает 24 Канал. При этом, максимальная сумма кэшбека, которую можно получить в течение месяца – составляет 3 тысячи гривен.
Читайте также: Популярная сеть АЗС присоединилась к "Национальному кэшбеку": какой процент компенсации
С сегодняшнего дня кэшбек будут начислять 7 торговых сетей, а еще около 40 заведений торговли планируют присоединиться к программе. Сейчас в программе зарегистрировано 38 тысяч товаров от 600 украинских производителей.
Поддержка украинцев является последовательной политикой правительства, особенно накануне отопительного сезона, ведь за полученный кэшбек можно будет, к примеру, оплатить коммунальные услуги. В то же время поощрение покупать локальные товары будет создавать рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления. Ведь до 40% средств, потраченных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и идет на нужды ВСУ.
Заметьте! Список товаров, на которые начисляется кэшбек, доступен по ссылке. Список заведений торговли, где начисляют кэшбек, обновляется здесь.
Как присоединиться к программе
Чтобы присоединиться к программе:
- Сначала откройте специальный банковский счет – это можно сделать через мобильное приложение, веб-сайт или в банковском отделении.
- Далее в приложении "Дія" выберите услугу "Национальный кэшбек", после чего активируйте карту, на которую будет начисляться компенсация.
Как присоединиться к Нацкешбеку / Фото – Дія
Средства будут поступать на вашу карту ежемесячно. Отслеживать их можно через приложение "Дія", а тратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- медицинские расходы;
- транспорт;
- а также мобильную связь, спорт, кино и прочее.
Важно! Также можно будет задонатить на нужды Сил обороны или приобрести военные облигации.