Вывели 119 миллионов гривен из банка "Сич": Госаудитслужба разоблачила незаконную схему
Источник:Госаудитслужба
В ходе уголовного расследования по вопросам уклонения от уплаты налогов, специалисты Госаудитслужбы разоблачили манипулятивную схему. Она была направлена на вывод суммы в размере 119 миллионов гривен из банковского учреждения АБ "Банк Сич".
Какова схема вывода денег
Как сообщается, делом занимается Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины. В ходе проверки специалистами было обнаружили, что банк выплатил вознаграждение в размере 119 миллионов гривен компаниям за услуги, которые они фактически не предоставляли.
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Во время проверки установлено, что банк выплатил вознаграждение на сумму 119 миллионов гривен компаниям за услуги, которые те фактически не предоставляли. После того как фиктивные услуги были оплачены, эти средства были выведены из банковского учреждения,
– отметили в Госаудитслужбе.
Согласно материалам расследования, участниками незаконной финансовой манипуляции являются бывшие высокопоставленные лица банка "Сич", а также пять частных компаний и два ФЛП.
Что известно о банке "Сич"
- 9 августа 2022 года Правление Национального банка признало "Банк Сич" неплатежеспособным. Это решение было принято из-за несвоевременного выполнения банком своих обязательств перед регулятором по вопросам погашения кредитов рефинансирования из-за нехватки финансовых ресурсов.
- В связи с этим, Фонд гарантирования начал процесс вывода "Банка Сич" с рынка и установил временную администрацию.
- В начале октября 2022 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Банка Сич".