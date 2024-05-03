Вывели 119 миллионов гривен из банка "Сич": Госаудитслужба разоблачила незаконную схему

В ходе уголовного расследования по вопросам уклонения от уплаты налогов, специалисты Госаудитслужбы разоблачили манипулятивную схему. Она была направлена на вывод суммы в размере 119 миллионов гривен из банковского учреждения АБ "Банк Сич".

Какова схема вывода денег

Как сообщается, делом занимается Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины. В ходе проверки специалистами было обнаружили, что банк выплатил вознаграждение в размере 119 миллионов гривен компаниям за услуги, которые они фактически не предоставляли.

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Во время проверки установлено, что банк выплатил вознаграждение на сумму 119 миллионов гривен компаниям за услуги, которые те фактически не предоставляли. После того как фиктивные услуги были оплачены, эти средства были выведены из банковского учреждения,

– отметили в Госаудитслужбе.

Согласно материалам расследования, участниками незаконной финансовой манипуляции являются бывшие высокопоставленные лица банка "Сич", а также пять частных компаний и два ФЛП.

Что известно о банке "Сич"