Россия вновь нанесла удар по "Кернелу": потеряны тонны пшеницы и масла

Россия приостановила работу экспортного терминала "Кернел" в Черноморске. Все из-за того, что в ночь с 11 на 12 июля враг нанес массированные атаки по портовой инфраструктуре Черноморска.

Что известно о последствиях атаки для "Кернел"

Под удар попали производственные мощности компании "Кернел", сообщили в компании.

В компании сообщили, что в результате обстрелов серьезно повреждено оборудование для погрузки и разгрузки, инженерная инфраструктура, а также линии электроснабжения. Из-за масштабных разрушений предприятие было вынуждено полностью приостановить работу своих экспортных терминалов.

Кроме того, разрушены и повреждены зерновые силосы и резервуары для хранения подсолнечного масла. Из-за этого было заблокировано, утрачено или существенно ухудшено качество примерно 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла.

Несмотря на масштаб разрушений, среди работников пострадавших нет. В компании отмечают, что этого удалось добиться благодаря внедренным мерам безопасности.

В настоящее время проводится полная техническая оценка ущерба, объема потерянного зерна и необходимых капитальных затрат. Сроки возобновления работы портовых мощностей будут зависеть от завершения работ по ликвидации последствий и выводов инженерного аудита,

– сообщили в компании.

Последствия атаки / фото Latifundist

Последствия атаки / фото Latifundist

Почему россияне регулярно наносят удары по инфраструктуре Одесской области

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг в последнее время активизировался на юге Украины. Он отметил, что интенсивность атак на Одесскую область не уменьшается.

Сегодня ракеты летят очень часто, практически каждый день. Накануне пострадала наша портовая и припортовая инфраструктура, там погиб один человек. До этого был нанесен удар по промышленному объекту,

– сказал пресс-секретарь.

Кроме того, количество реактивных ракет "Шахед" не уменьшается, а в отдельных случаях доля их применения даже растет. В то же время украинские силы активно используют дроны-перехватчики для борьбы с вражескими целями. Однако баллистические ракеты остаются одним из главных инструментов давления России на Одесскую область.

К слову, предыдущая атака на "Кернел" в Одесской области произошла 5 мая. Тогда российские дроны атаковали терминал компании в Черноморске, что привело к утечке более 1 100 тонн масла, но утечку удалось оперативно локализовать.

Атака вызвала масштабный пожар, повредила инфраструктуру и приостановила работу терминала, что сказывается на логистических цепочках и экономике.