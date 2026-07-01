Ракетный удар уничтожил завод по производству туалетной бумаги "Снежная Панда": есть пострадавшие

Украинский производитель товаров для дома "Снежная Панда" сообщил о серьезных последствиях российского ракетного удара. Трагедия произошла в Одесской области.

Последствия ракетного удара по "Снежной Панде"

В результате атаки и масштабного пожара была полностью уничтожена часть производственных и складских помещений предприятия, сообщили в компании.

Смотрите также "Все сгорело": Россия должна выплатить 5 миллионов евро за уничтоженный склад алкоголя в Украине

В компании отметили, что во время обстрела пострадали сотрудники. Всем пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

Сегодня – тяжелый день для всей нашей команды, ведь уже 14 лет "Снежная Панда" создает уют и заботится о комфорте в домах украинцев. Именно здесь находился важнейший хаб, откуда мы отправляли продукцию "Снежной Панды" (а также товары других наших брендов, таких как "Нежное прикосновение", Zoo Zoo, Helper, Helper Professional) во все уголки страны,

– сообщили в компании.

По информации спасателей, в результате вражеской атаки также были повреждены два складских помещения, где хранились туалетная бумага и минеральные удобрения. Пожар удалось оперативно ликвидировать.