Бизнес Актуальные новости
7 апреля, 13:13
"Шахеды" попали по складу производителя Flint и Big Bob: что известно о пострадавших

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В Павлограде ночью 7 апреля дроны-камикадзе "Шахеды" попали в склад компании Star Brands, что привело к серьезному повреждению и пожару.
  • Несмотря на попадание, сотрудники остались невредимыми благодаря пребыванию в укрытии, а пожар на площади 5,5 тысяч квадратных метров был полностью ликвидирован.

Ночью 7 апреля Павлоград оказался под атакой дронов-камикадзе. Российские "Шахеды" уже в третий раз попали в склад компании Star Brands – производителя известных снеков, муки и соков.

Что известно о попадании по складу Star Brands?

Два вражеских "Шахеды" попали по складу компании ночью около 2:20, сообщили в Star Brands.

Всего в районе было пять БпЛА, из которых три были сбиты. В результате прямого попадания возникло возгорание, склад серьезно поврежден. Но главное – наши люди живы,
– сообщили в компании.

Известно, что спасатели эвакуировали сотрудников и начали тушение пожара. Сейчас состояние сотрудников удовлетворительное.

  • Пожар по состоянию на утро полностью ликвидирован.
  • Предварительно речь идет о повреждении примерно 5,5 тысяч квадратных метров территории – это значительная часть комплекса.
  • Трагедии удалось избежать благодаря тому, что работники во время воздушной тревоги находились в укрытии.
  • Ведется оценка материального ущерба потери сырья и готовой продукции, хранившихся на складе.

Интересно! Компания Star Brands производит сухарики Flint, орешки Big Bob, чипсы Chipster's, муку "Хуторок", соки Banka и еще некоторую продукцию.

Какие убытки несет украинский бизнес из-за российских атак?

На запрос 24 Канала в Европейской бизнес-ассоциации рассказали, что согласно оценке RDNA4, проведенной Группой Всемирного банка, правительством Украины, Еврокомиссией и ООН за период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года, общая сумма прямых убытков, нанесенных зданиям и инфраструктуре в различных секторах, оценивается примерно в 176 миллиарда долларов.

Среди тех, кто больше всего испытывают разрушений – прифронтовые области с потерями на уровне 79,4 миллиарда долларов. Особенно масштабные повреждения фиксируются в регионах, находящихся вблизи линии фронта,
– отмечает в сообщении бизнес-ассоциация.

Среди всех секторов экономики больше всего пострадали:

  • торговля и промышленность – вместе более трети всех совокупных потерь (около 36% от общей суммы убытков);
  • аграрный сектор, включая переработку;
  • энергетика;
  • добывающая промышленность;
  • логистика и транспортная инфраструктура, в частности морские порты.

Какие последствия ночной атаки на Украину?

  • На Днепропетровщине за ночь было зафиксировано более 10 ударов беспилотниками. В Покровской общине Синельниковского района в результате атаки вспыхнул частный дом. Также повреждения получили еще три дома и автомобиль. Погиб 11-летний мальчик, еще три человека были госпитализированы.

  • Также враг обстрелял Павлоград и Богдановскую громаду – на месте попадания возник пожар. Кроме того, российские войска повредили линии электропередач и админздание. Пострадали двое мужчин – сейчас они находятся в больнице.

  • На Криворожье, в Апостоловом повреждены объекты инфраструктуры.