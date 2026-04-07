"Шахеди" поцілили по складу виробника Flint і Big Bob: що відомо про постраждалих

Вночі 7 квітня Павлоград опинився під атакою дронів-камікадзе. Російські "Шахеди" вже втретє влучили у склад компанії Star Brands – виробника відомих снеків, борошна та соків.

Що відомо про влучання по складу Star Brands?

Два ворожі "Шахеди" поцілили по складу компанї уночі близько 2:20, повідомили у Star Brands.

Всього у районі було п’ять БпЛА, з яких три було збито. В результаті прямого влучання виникло загоряння, склад серйозно пошкоджено. Але головне – наші люди живі,

– повідомили в компанії.

Відомо, що рятувальники евакуювали співробітників та розпочали гасіння пожежі. Наразі стан співробітників задовільний.

Пожежу станом на ранок повністю ліквідовано.

Попередньо йдеться про пошкодження приблизно 5,5 тисяч квадратних метрів території – це значна частина комплексу.

Трагедії вдалося уникнути завдяки тому, що працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті.

Ведеться оцінка матеріальних збитків втрати сировини та готової продукції, що зберігалися на складі.

Цікаво! Компанія Star Brands виробляє сухарики Flint, горішки Big Bob, чіпси Chipster’s, борошно "Хуторок", соки Banka та ще деяку продукцію.

Які збитки несе український бізнес через російські атаки?

На запит 24 Каналу в Європейській Бізнес Асоціації розповіли, що згідно з оцінкою RDNA4, проведеною Групою Світового банку, урядом України, Єврокомісією та ООН за період з лютого 2022 року по грудень 2024 року, загальна сума прямих збитків, завданих будівлям та інфраструктурі в різних секторах, оцінюється приблизно в 176 мільярда доларів.

Серед тих, хто найбільше зазнають руйнувань – прифронтові області з втратами на рівні 79,4 мільярда доларів. Натомість особливо масштабні пошкодження фіксуються в регіонах, що перебувають поблизу лінії фронту,

– зазначає у повідомленні бізнес-асоціація.

Серед усіх секторів економіки найбільше постраждали:

торгівля та промисловість – разом понад третина всіх сукупних втрат (близько 36% від загальної суми збитків);

аграрний сектор, включно з переробленням;

енергетика;

видобувна промисловість;

логістика та транспортна інфраструктура, зокрема морські порти.

